"Красная книга Мурманской области глазами детей". В Заполярье стартовал конкурс детского рисунка

Любовь Дубова.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет конкурс детского рисунка. "Красная книга Мурманской области глазами детей" - в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

К участию приглашаются дети от 6 до 14 лет. Работы авторов принимаются до 24 апреля.

Состязание юных художников в четырех номинациях - грибы, лишайники, растения, животные, занесенные в Красную книгу области.

Заявки и рисунки необходимо направлять по адресy: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.