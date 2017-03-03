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03.03.2017 09:18

Механики-водители соединений сухопутных и береговых войск Северного флота отработали навыки погрузки бронетехники на десантный корабль

Механики водители бригады морской пехоты, мотострелковой и арктической бригад провели совместную тренировку по отработке практических навыков погрузки техники в твиндек большого десантного корабля с берега способом на упор. 

Тренировка прошла в одной из бухт Кольского полуострова при благоприятных гидрометеорологических условиях. В ней приняли участие порядка 400 человек личного состава и более 40 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82АМ, многоцелевые легкобронированные транспортёры МТ-ЛБв, самоходные гаубицы «Гвоздика» и другая техника.
Погрузка техники проводилась на борт большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Александр Отраковский», который накануне выполнил комплекс задач курса боевой подготовки в Баренцевом море. Экипаж корабля отработал задачи маневрирования при подходе к необорудованному побережью и балластировку корабля при приеме техники на борт.
В соединениях сухопутных и береговых войск Северного флота отработка навыков механиков-водителей по погрузке техники на десантный корабль является одним из основных элементов их подготовки. Предварительная подготовка к заезду в твиндек БДК поводится на габаритных макетах, созданных на полигонах, автодромах и в учебных центрах бригады морской пехоты и мотострелковых соединений.

Пресс-служба Северного флота
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