Мармелад из сосновых шишек. Райские сады из бисера. "Город мастеров" приглашает на ярмарку

Яков Осетров.

Ярмарка полезных умений. Декоративные панно, яркие украшения, народные игрушки - чудеса, сотворенные руками заполярных кудесников. И они готовы раскрыть секреты - каждый своего ремесла обучить прикладному искусству.

Разнообразие работ и технологий на ярмарке огромно. Роспись по дереву и резьба по кости, шитьё, стильные украшения из кожи и камней, райские сады из бисера, и многое другое.

Ведущий специалист отдела активных форм занятости населения Комитета по труду и занятости населения Мурманской области Любовь Жданова: "Цель нашей выставки - привлечь как можно больше мастеров, чтобы показать людям, что умение рукодельничать приносит не только радость, но и устойчивый заработок".

Председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный: "Особенно актуальна для нас эта задача в тех районах Мурманской области, где высокий уровень безработицы - это Ловозерский район, Терский и Ковдорский".

Поморская мастерица Наталья, приехавшая как раз из Терского района, проводит мастер-класс по лепке знаменитых козуль. Дело интересное - говорит Константин Бережный, который бережно мнёт в ладони ржаное тесто, пытаясь сделать обрядовую печенюшку. А ещё Наталья создаёт потрясающих зверушек из валеной шерсти. У них есть есть одна особенность...

Участница выставки, пос. Умба Наталья Кожина: "Когда глаза - вселяется душа в куклу, а душа может быть как добрая, так и злая, и чтобы не навредить ребенку, глаз не делали. Я решила, что мой олень будет такой же, чтобы не сглазил ребёнка".

Живыми получаются и куклы Светланы Голубь из Снежногорска. Мышцы из синтепона. Кожа из ткани. Наряды - от мастера. Персонажи Надежды Ласкиной вышиты на машинке, купленной на грант Центра занятости. Если раньше на каждую работу уходило по 2-3 месяца, то теперь дело спорится, и творчество можно расширять в разные плоскости.

Участница выставки, г. Оленегорск Надежда Ласкина: "Не только вышивку, но и кружево. Наносить вышивку на различную одежду- это очень интересно, производить свою одежду по своим вышивкам".

Благодаря гранту, приобрела оборудование для своей мастерской и Татьяна Кострова. Она представляет мармелад из сосновых шишек, сувениры и украшения, прообразам которых стали сокровища родной земли - морошка и клюква.

Участница выставки, пос. Умба Татьяна Кострова: "Я приобрела спецоборудование - деревообрабатывающее, чтобы работать с деревом и рогом. А для того, чтобы работать с полимерной глиной никакого оборудования не нужно, только ручки. Поэтому всё просто и легко, дерзайте - и у вас получится".

Получить помощь на открытие своего дела может каждый безработный, кто защитит свой бизнес-план и зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. Сумма гранта - около 83 тысяч рублей. Сферы приложения - от культуры и туризма и до строительства.