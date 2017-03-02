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02.03.2017 19:25

Сформирована предварительная программа Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы»

Сегодня под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения очередной Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». В совещании приняли участие представители регионального министерства рыбного и сельского хозяйства, министерства экономического развития Мурманской области, а также профильных союзов и объединений рыболовецкого сообщества.

Главное рыбацкое событие региона будет организовано правительством Мурманской области при официальной поддержке Федерального агентства по рыболовству. Основными темами конференции станут вопросы, связанные с обновлением океанического и прибрежного флота в контексте государственных мер по их стимулированию, экологической безопасности и международного сотрудничества в Арктике. Традиционно отдельное внимание будет уделено прогнозам развития ресурсной базы Арктических морей, внедрению современных технологий в сфере добычи и переработки рыбной продукции, подготовке квалифицированных морских кадров для работы в Северных широтах.
 
Исходя из актуальности рассматриваемых вопросов для развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, генеральными партнерами конференции выступят Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, «Альфа-банк», Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО) и Мурманский Государственный Технический Университет.

В рамках рабочего совещания был представлен проект деловой программы конференции с участием представителей федеральных и региональных органов государственной власти, российских и зарубежных рыбопромышленников и специалистов рыбной отрасли. Одним из ярких мероприятий программы станет презентация рыбопродукции, произведенной по оригинальным рецептам мурманских технологов.

С проектом программы конференции можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области.

Дополнительная информация по телефону: (8152) 486-419 , Ефимова Зоя Александровна.

Зарегистрироваться в качестве участника конференции можно у официального оператора конференции – ГДЦ «Меридиан» по телефонам (8152) 288-801, 8-921-158-58-32 (контактное лицо – Юлия Кузьминых, менеджер проекта).

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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