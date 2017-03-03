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03.03.2017 10:30

В Мурманске на центральной площади прошла акция по профилактике мошенничеств

На днях на центральной площади Пять углов областного центра прошла акция по профилактике телефонных и интернет-мошенничеств. Инициаторами ее проведения выступило управление МВД России по г. Мурманску совместно с представителями общественного объединения правоохранительной направленности «Мурманское объединение правоохранительной направленности», а также Общественным советом при УМВД России по г. Мурманску.

Полицейские и общественники, раздавая специальные памятки с профилактической информации, беседовали с горожанами и рассказывали им об основных уловках мошенников. Многие жители города уже наслышаны об основных схемах мошенничеств, и пообещали, что памятки и информацию о способах защиты от дистанционного обмана доведут до своих знакомых и друзей.

Стоит отметить, что с февраля текущего года в Мурманской области стартовала областная профилактическая акция «Внимание, мошенники!». В ходе ее проведения сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД, членами добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности будут доводить до населения профилактическую информацию и методы противодействия телефонным и интернет-мошенникам.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)
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