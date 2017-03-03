В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 1 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 3 МАРТА – пр. Кольский, 169, 171, 173
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Шевченко, 7, 7а, 7б
ул. Хлобыстова, 35, 37
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска