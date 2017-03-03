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03.03.2017 09:27

Роспись по дереву и резьба по кости, стильные украшения из кожи и камней. В Мурманске открылась выставка "Город мастеров"

Яков Осетров.

Накануне 8 марта в Мурманске открылся "Город мастеров". Это юбилейная, 15-я выставка-ярмарка, организованная службой занятости населения. Участвуют мастера рукодельных ремёсел со всей области. Разнообразие работ и технологий. Роспись по дереву и резьба по кости, шитьё, стильные украшения из кожи и камней, райские сады из бисера, валяные игрушки. Главная цель - привлечь людей к творчеству, которое может приносить не только радость, но и обеспечить занятость. Ведь каждый может получить помощь на открытие своего дела.
Участница выставки, пос. Умба Татьяна Кострова: "Я приобрела спецоборудование - деревообрабатывающее, чтобы работать с деревом и рогом. А для того, чтобы работать с полимерной глиной - никакого оборудования не нужно, только ручки. Поэтому всё просто и легко. Дерзайте - и у вас получится".
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