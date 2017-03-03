От простого пера до ультрасовременных и стильных канцелярских принадлежностей. В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Стилос, стило, стиль"

Татьяна Нестерова.

От простого пера до ультрасовременных и стильных канцелярских принадлежностей. В художественном музее предложили взглянуть на историю развития человечества, через совсем простые вещи, такие как ручка для письма. Это можно сделать на выставке "Стилос, стило, стиль". Здесь собраны самые экзотические и интересные канцелярские принадлежности из частных коллекций мурманчан. Революция в письме произошла в конце XVII века, когда изобрели металлическое перо. Но, а сегодня нам доступны тысячи вариантов аксессуаров для письма. От копеечной шариковой ручки, до произведения искусства, ценой до сотен миллионов долларов.



