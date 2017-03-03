Проблемы, успехи, планы. В Коле - форум депутатов муниципальных образований района

Любовь Дубова.

Встреча в таком формате впервые. Представлены все советы. Разговор о социально-экономическом развитии, итогах работы ушедшего года. Сделано немало. Кольский район - участник нескольких региональных и федеральных проектов, которые активно воплощаются в жизнь. В 2016-м сделан акцент на благоустройство. Проведен ремонт дорог в нескольких населенных пунктах, обновлены учреждения культуры. Вторую жизнь получили спортивные залы, площадки и сооружения.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "И, конечно же, эта программа в этом году будет продолжена, будем также принимать в ней участие. И вообще, развитие именно спортивной инфраструктуры, конечно же, идет, вперед шагаем, стараемся обустроить, чтобы в каждом муниципальном образовании появились спортплощадки, потому что востребованность такая есть".