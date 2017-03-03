Вокал, ораторское искусство, актерское мастерство, хореография. Северян приглашают принять участие в конкурсе юных талантов "Синяя птица"

Елена Сивонен.

"Синяя птица". Региональный этап кастинга Всероссийского конкурса юных талантов - в Мурманске. Отборочный тур - 20 апреля. Пройдет на базе областного Дворца культуры. Жюри уже сформировали. В состав вошли руководители и преподаватели образовательных организаций в сфере культуры и искусства региона, творческие работники профучреждений культуры. Есть уже и первые заявки. Ждут новых. Номинации разные - вокал, ораторское искусство, актерское мастерство, хореография. Ограничения только возрастные - не старше 16 лет. Анкету можно заполнить прямо сейчас - на сайте "Ptica.tv". Еще раз напоминаем, кастинг в областном центре - 20 апреля на базе областного Дворца культуры и народного творчества имени Кирова. Лучшие участники попадут в финал.