Знакомство с профессией, возможный выбор направления. Для мурманских старшеклассников провели открытый урок в стоматологии

Любовь Дубова.

Открытый урок для школьников провели там, где каждому ребенку меньше всего хочется оказаться - в стоматологии. Экскурсия - для старшеклассников пятой гимназии Мурманска. Ученики - из профильных медицинских классов. И сейчас они усиленно готовятся покорять приемные комиссии медвузов. Знакомство с профессией, возможный выбор направления. Наглядно о работе терапевтов и протезистов, знакомство с материалами и технологиями лечения. Тут же и обратная связь. Ни один вопрос от школьников не остался без ответа.