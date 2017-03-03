Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.03.2017 08:57

Знакомство с профессией, возможный выбор направления. Для мурманских старшеклассников провели открытый урок в стоматологии

Любовь Дубова.

Открытый урок для школьников провели там, где каждому ребенку меньше всего хочется оказаться - в стоматологии. Экскурсия - для старшеклассников пятой гимназии Мурманска. Ученики - из профильных медицинских классов. И сейчас они усиленно готовятся покорять приемные комиссии медвузов. Знакомство с профессией, возможный выбор направления. Наглядно о работе терапевтов и протезистов, знакомство с материалами и технологиями лечения. Тут же и обратная связь. Ни один вопрос от школьников не остался без ответа.

← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.41
Евро = 61.52
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.