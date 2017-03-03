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03.03.2017 08:50

Дом культуры в поселке Междуречье планируют сдать к 1 сентября

Елена Белкина.

Дом культуры в поселке Междуречье должен быть сдан к 1 сентября. Срок перенесен с апреля. В начале работ пришлось срочно менять недобросовестного подрядчика, и вносить изменения в проект 15-го года. На замену изношенных теплотрасс, систем водоснабжение и водоотведение необходимо дополнительно изыскать 9 миллионов рублей. Первоначально на реконструкцию аварийного Дома культуры, который раньше принадлежал "Полярной звезде", из регионального и местного бюджетов выделено почти 24 миллиона. Стройка находится под жестким контролем главы региона и администрации президента.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Есть срок сдачи этого объекта - 1 сентября. Это тот случай, когда никаких переносов, никаких оправданий больше не примет никто. Несмотря на имеющееся небольшое отставание и понимание, теперь заказчиком и подрядчиком того, что появляется определенный недостаток финансовых средств, будем решать эти вопросы".
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