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03.03.2017 08:42

Повысить престиж профессии. В Мурманске подвели итоги городских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников

Татьяна Нестерова.

Ведущий за собой. В Мурманске подвели итоги конкурсов педмастерства "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям", "Ступеньки мастерства" и "Педагогические надежды". Их цель - повысить престиж профессии. Известно - кадры решают все. И именно от уровня подготовки педагогов зависит качество образования. В этом году 89 участников. Классные руководители, педагоги допобразования, тренеры, музыкальные работники, воспитатели. В ТОП-500 лучших школ России вошли два лицея, второй и политехнический. Мурманчанка Юлия Еремина победила в номинации "Развитие" в конкурсе "Воспитатель года России".

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер: "Я не сомневаюсь, что все ваши ученики, которые проходят через вас, которых воспитываете вы, по большому счету все эти чувства разделяют. Еще раз спасибо за ваш труд и, конечно, женщин с наступающим праздником".
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