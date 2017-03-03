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03.03.2017 08:35

В Мурманской области отмечают снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Анастасия Ярославская.


Заболеваемость гриппом и ОРВИ в последние дни в регионе идет на спад. Последние показатели во всех группах населения - ниже эпидпорога. Однако это не означает, что можно расслабиться - грядет потепление и оттепель. А это всегда дополнительный риск распространения вирусов. В Минздраве по-прежнему рекомендуют делать поправку на неустойчивую погоду - следить за здоровьем и в случае первых признаков болезни своевременно обращаться к врачу. Не заниматься самолечением.
Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Хотелось бы всех нацелить и на предстоящие праздники, и на предстоящие выходные о том, что да - нужно заниматься активностью, ходить на лыжах, нужно проводить больше времени на улице с детьми и с друзьями. Но при этом не нужно забывать, что ноги нужно держать в тепле и та физактивность, которая будет на улице, должны принести только здоровье".
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