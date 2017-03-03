В Мурманской области отмечают снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Анастасия Ярославская.



Заболеваемость гриппом и ОРВИ в последние дни в регионе идет на спад. Последние показатели во всех группах населения - ниже эпидпорога. Однако это не означает, что можно расслабиться - грядет потепление и оттепель. А это всегда дополнительный риск распространения вирусов. В Минздраве по-прежнему рекомендуют делать поправку на неустойчивую погоду - следить за здоровьем и в случае первых признаков болезни своевременно обращаться к врачу. Не заниматься самолечением.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова: "Хотелось бы всех нацелить и на предстоящие праздники, и на предстоящие выходные о том, что да - нужно заниматься активностью, ходить на лыжах, нужно проводить больше времени на улице с детьми и с друзьями. Но при этом не нужно забывать, что ноги нужно держать в тепле и та физактивность, которая будет на улице, должны принести только здоровье".





