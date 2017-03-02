Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.03.2017 18:35

В Мурманской области готовится открытие регионального образовательного центра для одарённых школьников

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году и их наставниками. В этом году в региональном этапе олимпиады приняла участие тысяча старшеклассников, победителями и призерами стали 209 человек, в том числе 15 одиннадцатиклассников.

«Ваша победа – свидетельство того, насколько ответственно вы подошли к участию в столь значимых интеллектуальных соревнованиях, высокое качество ваших знаний – результат серьезного труда. Мы очень гордимся вами! Здесь собрались ребята, которые в полном смысле являются будущим Кольского Севера, готовы в будущем стать полезными нашей Родине», – отметила, открывая встречу, глава региона.

Мария Шпак из снежногорской школы №266 является победительницей в олимпиаде по праву, призером – в олимпиадах по литературе и истории.

«Знание этих предметов пригодится мне в будущем, поскольку я хочу посвятить свою жизнь политике. Для успешного изучения этих предметов нужно мыслить творчески, нестандартно, но при этом уметь анализировать события», – поделилась с собравшимися школьница.

Студент Мурманского политехнического лицея Никита Ермаков и ученик школы №10 Североморска Никита Пушкин побывали в образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в Сочи. Ребята победили в олимпиадах по математике и информатике. Центр «Сириус» для детей, проявивших одарённость в сфере искусства, науки и спорта, начал работу в 2015 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ребята рассказали, что занятия в центре проводили профессора ведущих столичных вузов, лекции были организованы по университетскому принципу и проводились в аудиториях и лабораториях.

Марина Ковтун сообщила, что открытие подобного образовательного центра готовится и в Мурманской области.

«Он будет создан на базе Кольского научного центра, в нем будут собраны лучшие образовательные практики и технологии. В центр будут приезжать одаренные ребята со всей области. Возможность заниматься в региональном центре будет наградой за труд и упорство», – сказала Марина Ковтун.

В ходе беседы губернатор, школьники и преподаватели пришли к общему мнению, что сегодня у молодежи есть множество возможностей развиваться, реализовать себя, и ими необходимо активно пользоваться.

/Управление по взаимодействию со СМИ/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.38
Евро = 61.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.