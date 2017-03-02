Все стороны за круглым столом. В Кандалакше вновь искали решение - как разрубить "Гордиев узел" электрообогрева

Светлана Деменева.

Все стороны вновь за круглым столом. В Кандалакше состоялось очередное заседание рабочей группы, цель которой - разрубить "Гордиев узел". А именно разобраться в непростой ситуации с электрообогревом квартир.

После трехчасового заседания - еще неформальное общение. Поиск решения сложный. С бурными спорами и непримиримой позицией. К жителям Кандалакши присоединился Североморск. Там тоже есть квартиры, где в свое время жильцы поставили электрообогрев. Среди них и бывший начальник ЖКХ города Владимир Шаталов.

Представитель собственников г. Североморск Владимир Шаталов: "Сколько я потребил - столько заплатил. А если бы был на центральном отоплении - платил бы столько, сколько мне выставляли".

Перейти на электрообогрев отдельно в многоквартирном доме когда-то позволял закон. Сегодня это можно только всем домом. Жильцы, которые поставили себе электропечки - не знали проблем, пока не вышел новый федеральный закон, где изменена формула расчетов. И МЭС выставил счета людям за отопление из батарей, которых в их квартирах давно нет.

Представитель собственников г. Кандалакша Владимир Виноградов: "По городу ходит автобус. Если я на нем еду - я плачу за проезд, если я не еду в автобусе - с меня же никто не догадается и никому в голову не придет взять плату".

Решение, которое устроило бы все жильцов - на заседании этой рабочей группы пока не нашли. Законодатели федеральные менять что-то в законе не будут. А если будут - не завтра точно. Региональным правительством предложено три варианта. Первый - переходить всем домом на электрообогрев. Второй - вернуть батареи. И третий - с участием собственников скорректировать схему теплоснабжения в домах.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мы уверены в том, что корректировка схемы теплоснабжения покажет, что собственники жилья с электрообогревом должны платить меньше, чем они платили раньше. На сколько процентов меньше, во сколько раз меньше - мы пока не знаем".

Кроме того, в областном правительстве предлагают владельцам хотя бы нескольких "электрических" квартир пройти суды всех инстанций. И оказать в этом даже юридическую помощь. Чтобы у ресурсников - в том числе, МЭС - было основание не выставлять счета за услуги, которых нет. Такая практика есть в отдельных регионах, но нужно создать прецедент в нашем.





