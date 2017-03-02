В Ловозерском районе завершилась оленеубойная кампания

Елена Сивонен.

Оленеубойная кампания длилась с декабря. Сначала в кооперативе "Тундра". Отработали успешно. Повысили производственные показатели до 200 тонн мяса. Затем эстафету приняли коллеги из хозяйства "Оленевод". Стада в Краснощелье и Сосновке. В итоге в свободную реализацию, а проще говоря, на продажу ушло 4750 туш. Это по результатам ветеринарно-санитарных экспертиз. Каждый год, во время их проведения, специалисты фиксируют случаи заболевания животных финнозом. Поэтому не рекомендуют покупать продукты без документов.





