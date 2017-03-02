Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.03.2017 18:45

В Ловозерском районе завершилась оленеубойная кампания

Елена Сивонен.

Оленеубойная кампания длилась с декабря. Сначала в кооперативе "Тундра". Отработали успешно. Повысили производственные показатели до 200 тонн мяса. Затем эстафету приняли коллеги из хозяйства "Оленевод". Стада в Краснощелье и Сосновке. В итоге в свободную реализацию, а проще говоря, на продажу ушло 4750 туш. Это по результатам ветеринарно-санитарных экспертиз. Каждый год, во время их проведения, специалисты фиксируют случаи заболевания животных финнозом. Поэтому не рекомендуют покупать продукты без документов.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.38
Евро = 61.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.