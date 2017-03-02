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02.03.2017 18:20

Встать на "Лыжи мечты". Склоны Кировска превратились в территорию равных возможностей

Илья Комлев.

Горнолыжные склоны - территория равных возможностей. Мурманская область стала 19 регионом России, который присоединился к новой программе реабилитации детей-инвалидов.
Лера осторожно спускается с горы, держась за палку тренера. На склоне она, можно сказать, новичок. Это ее седьмое занятие. Но успехи уже есть.
Тренер Анна Захарьина: "Несмотря на свой маленький возраст - всего четыре года, но она старается. Встала, в домик лыжи поставила. И мы сразу поехали".
Детский церебральный паралич. Идея поставить на горные лыжи детей с таким диагнозом родилась в Москве в 2014. С этого сезона программа стартовала и у нас, в Заполярье.
Социальный предприниматель Василиса Трусова: "Наша история начиналась с одного мальчика Миши Беляева. Его мама очень хотела, чтобы эта программа реализовалась у нас в городе. И мы решили - почему бы не попробовать".
Начинание поддержали муниципалитет, градообразующее предприятие и горнолыжный комплекс. Приобрели оборудование. Инструкторы прошли обучение. И пять особых спортсменов приступили к занятиям.
Тренер Екатерина Дружинина: "За это время произошли настолько серьезные изменения в его технической и тактической подготовке, что я довольна. И буквально, думаю, одно-два занятия, и он поедет самостоятельно. Я буду стоять внизу и наблюдать как он у меня спускается".
Ученика Екатерины здесь называют уважительно - Максим Викторович - за особую серьезность. Но эмоции на горе смягчают даже строгий характер.
Сокращаются спазмы. Улучшаются координация, осанка. Что не менее важно, растет уверенность в себе. О Никите сейчас не скажешь, что в его истории болезни - серьезный диагноз.
Лариса Минюшкова: "Рука работает. Он пытается и палку схватить. Если без палки, то он пытается контролировать свое тело. И нога, соответственно, когда повороты делает, он двигает ногой".
Минимальный курс - 10 занятий. Желающие участвовать в программе звонили даже из Петрозаводска. Кроме Кировска у нас присоединиться к "Лыжам мечты" можно в Мончегорском комплексном центре социального обслуживания населения.
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