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02.03.2017 18:05

Мурманск с приходом календарной весны посетили свиристели

Светлана Деменева.

Сегодня шуточный календарь дат отмечает день считания ворон. Но жители Мурманска в соцсетях делятся видео со свиристелями. Эти птицы всегда гостят у нас в конце зимы. В поисках пищи они  способны мигрировать на очень большие расстояния. Долетают до Англии, Испании, Исландии, а иногда путешествуют в Сибирь. Приметой весны их, к сожалению, назвать нельзя. В Мурманске вообще нет птиц, которые несут на крыльях тепло. Специалисты советуют как раз и наблюдать за вороньими гнездами. Если они их вьют рано - значит и весна будет ранняя.


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