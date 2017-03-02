Мурманск с приходом календарной весны посетили свиристели

Светлана Деменева.

Сегодня шуточный календарь дат отмечает день считания ворон. Но жители Мурманска в соцсетях делятся видео со свиристелями. Эти птицы всегда гостят у нас в конце зимы. В поисках пищи они способны мигрировать на очень большие расстояния. Долетают до Англии, Испании, Исландии, а иногда путешествуют в Сибирь. Приметой весны их, к сожалению, назвать нельзя. В Мурманске вообще нет птиц, которые несут на крыльях тепло. Специалисты советуют как раз и наблюдать за вороньими гнездами. Если они их вьют рано - значит и весна будет ранняя.





