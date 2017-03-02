Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов вошел в медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль 2017 года

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль 2017 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".
Первые лица столиц субъектов Северо-Западного ФО в СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Столица субъекта
|
МедиаИндекс
|
1
|
ЯРОШУК Александр Георгиевич
глава города
|
Калининград
|
4 728,1
|
2
|
ЦЕЦЕРСКИЙ Иван Николаевич
глава города
|
Псков
|
3 756,0
|
3
|
МИРОШНИК Ирина Юрьевна
глава города
|
Петрозаводск
|
2 138,0
|
4
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
глава администрации
|
Вологда
|
1 876,1
|
5
|
ФИЛИППОВ Дмитрий Дмитриевич
глава города
|
Мурманск
|
1 569,6
|
6
|
ГОДЗИШ Игорь Викторович
глава города
|
Архангельск
|
1 356,0
|
7
|
БОБРЫШЕВ Юрий Иванович
глава города
|
Великий Новгород
|
1 230,6
|
8
|
КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович
глава администрации
|
Псков
|
619,0
|
9
|
ГОЛДИН Владимир Борисович
глава администрации
|
Сыктывкар
|
489,0
|
10
|
СЫСОЕВ Андрей Иванович
глава администрации
|
Мурманск
|
312,0
|
11
|
КОЗЛОВ Валерий Владимирович
глава города
|
Сыктывкар
|
257,0
|
12
|
САПОЖНИКОВ Юрий Владимирович
глава города
|
Вологда
|
127,0
|
13
|
ФЕДОРОВА Татьяна Васильевна
глава города
|
Нарьян-Мар
|
47,0