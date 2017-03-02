Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов вошел в медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль 2017 года

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за февраль 2017 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Первые лица столиц субъектов Северо-Западного ФО в СМИ:

Место в рейтинге Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 ЯРОШУК Александр Георгиевич глава города Калининград 4 728,1 2 ЦЕЦЕРСКИЙ Иван Николаевич глава города Псков 3 756,0 3 МИРОШНИК Ирина Юрьевна глава города Петрозаводск 2 138,0 4 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович глава администрации Вологда 1 876,1 5 ФИЛИППОВ Дмитрий Дмитриевич глава города Мурманск 1 569,6 6 ГОДЗИШ Игорь Викторович глава города Архангельск 1 356,0 7 БОБРЫШЕВ Юрий Иванович глава города Великий Новгород 1 230,6 8 КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович глава администрации Псков 619,0 9 ГОЛДИН Владимир Борисович глава администрации Сыктывкар 489,0 10 СЫСОЕВ Андрей Иванович глава администрации Мурманск 312,0 11 КОЗЛОВ Валерий Владимирович глава города Сыктывкар 257,0 12 САПОЖНИКОВ Юрий Владимирович глава города Вологда 127,0 13 ФЕДОРОВА Татьяна Васильевна глава города Нарьян-Мар 47,0

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