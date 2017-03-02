Главные улицы моногородов Мурманской области определят сами жители

Сегодня развитие моногородов – одно из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. В рамках работы по комплексному развитию территорий, в частности, разработаны программы повышения качества городской среды – «Пять шагов благоустройства». Особое внимание уделяется привлечению граждан к обсуждению мероприятий по созданию и благоустройству общественных пространств, в том числе центральной улицы. При этом, по словам первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, именно жители моногорода должны определить главную улицу, а также высказать через публичное обсуждение свое видение ее облика, пожелания и идеи по ее улучшению.



На территории Мурманской области расположено семь моногородов: Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Заполярный, Никель и Ревда. Жителей этих муниципальных образований приглашают определить главную улицу в своем городе путем голосования на сайте моногорода.рф.



Голосование продлится до 15 марта. Полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. Выбранная по результатам голосования улица будет в обязательном порядке благоустроена.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /