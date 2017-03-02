Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.03.2017 17:50

Главные улицы моногородов Мурманской области определят сами жители

Сегодня развитие моногородов – одно из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. В рамках работы по комплексному развитию территорий, в частности, разработаны программы повышения качества городской среды – «Пять шагов благоустройства». Особое внимание уделяется привлечению граждан к обсуждению мероприятий по созданию и благоустройству общественных пространств, в том числе центральной улицы. При этом, по словам первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова, именно жители моногорода должны определить главную улицу, а также высказать через публичное обсуждение свое видение ее облика, пожелания и идеи по ее улучшению.

На территории Мурманской области расположено семь моногородов: Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Заполярный, Никель и Ревда. Жителей этих муниципальных образований приглашают определить главную улицу в своем городе путем голосования на сайте моногорода.рф.

Голосование продлится до 15 марта. Полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. Выбранная по результатам голосования улица будет в обязательном порядке благоустроена.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.38
Евро = 61.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.