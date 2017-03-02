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02.03.2017 18:10

Губернатор Марина Ковтун поздравила победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

Алексей Котович.

На встречу были приглашены учащиеся выпускных классов. Подавляющее большинство соревновались сразу в нескольких дисциплинах. От ребят, представляющих точные науки, требуется четкость и стройность при решении задач. У гуманитариев - широкое поле для творческих экспериментов.
Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории Данил Шкатов: "Несколько субъективен второй тур - от участника требуется написать эссе и написание проекта. Я готовился по 16-17 векам. увидел хорошую цитату, которая прекрасно разбивалась на задачи - цитата нашего историка В. О. Ключевского про смутное время - у мнея получилось очень хорошо написать - 48 баллов из 50".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Жесткий был конкурсный отбор. И ваша победа  -свидетельство того, что вы очень ответственно подошли к участию в олимпиадах, проявили достаточно высокое качество знаний. И, конечно, ваша победа - это не случайность, это результат вашего кропотливого труда. Вы большие молодцы, и мы вами очень и очень гордимся".
В этом году в региональном конкурсе олимпиад состязались более тысячи школьников - двести девять стали победителями, среди них 15 выпускников 11-х классов. Губернатор особенно отметила, что в число лучших попали старшеклассники не только из областного центра, но и Североморска, Ковдора, Мончегорска и ЗАТО Александровск. И без сомнения впереди у этих ребят новые победы и свершения.




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