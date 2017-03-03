Директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов и актрисы театра – сегодня гости дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Евгения Солдатенкова.

В программе «Север мой» речь пойдёт о планах театра кукол на 2017 год, ближайших премьерах, гастрольном графике и многом другом. В студию приглашены директор областного театра кукол Евгений Суханов и актрисы театра Екатерина Ефремова и Наталия Петрунина.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.







