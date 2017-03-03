График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 3 по 4 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:



С 8 до 20 часов 3 марта

Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автопарка (нечетная сторона);

– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до дома №93 (нечетная сторона)

Октябрьский округ:

– Северный проезд

– ул. Буркова от ул. Воровского до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)

Ленинский округ:

– ул. Школьная (жилрайон Росляково);

– ул. Подстаницкого

С 20 часов 3 марта до 8 часов 4 марта

Первомайский округ:

– ул. Подгорная вдоль дорожных ограждений (сторона железнодорожного пути)

Октябрьский округ:

– Северный проезд

Ленинский округ:

– проезд от пр. Героев-североморцев до дома №70А

С 8 до 20 часов 4 марта

Первомайский округ:

– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до железнодорожного переезда (сторона залива)

Октябрьский округ:

– Северный проезд

Ленинский округ:

– ул. Хлобыстова

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