График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 3 по 4 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:
С 8 до 20 часов 3 марта
Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автопарка (нечетная сторона);
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до дома №93 (нечетная сторона)
Октябрьский округ:
– Северный проезд
– ул. Буркова от ул. Воровского до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)
Ленинский округ:
– ул. Школьная (жилрайон Росляково);
– ул. Подстаницкого
С 20 часов 3 марта до 8 часов 4 марта
Первомайский округ:
– ул. Подгорная вдоль дорожных ограждений (сторона железнодорожного пути)
Октябрьский округ:
– Северный проезд
Ленинский округ:
– проезд от пр. Героев-североморцев до дома №70А
С 8 до 20 часов 4 марта
Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до железнодорожного переезда (сторона залива)
Октябрьский округ:
– Северный проезд
Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова
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