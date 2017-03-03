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03.03.2017 10:15

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 3 по 4 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:


С 8 до 20 часов 3 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Кооперативной до автопарка (нечетная сторона);
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до дома №93 (нечетная сторона) 

Октябрьский округ:
– Северный проезд 
– ул. Буркова  от ул. Воровского до ул. Карла Маркса (нечетная сторона)

Ленинский округ: 
– ул. Школьная (жилрайон Росляково); 
– ул. Подстаницкого

С 20 часов 3 марта до 8 часов 4 марта

Первомайский округ:
– ул. Подгорная вдоль дорожных ограждений (сторона железнодорожного пути)

Октябрьский округ:
– Северный проезд

Ленинский округ:
– проезд от пр. Героев-североморцев до дома №70А

С 8 до 20 часов 4 марта

Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от остановки «Южные причалы» до железнодорожного переезда (сторона залива) 

Октябрьский округ:
– Северный проезд

Ленинский округ:
– ул. Хлобыстова

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