В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора института, подозреваемого в мошенничестве

Алексей Котович.

Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора "Международного института бизнес-образования". По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, незаконно изготовил и передал диплом о высшем образовании лицу, которое фактически в институте не училось.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области и направлены материалы к нам - в следственный орган - для дальнейшего возбуждения уголовного дела и расследования. В Ближайшее время следствием будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемого".



