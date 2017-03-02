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02.03.2017 15:01

В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора института, подозреваемого в мошенничестве

Алексей Котович.

Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении ректора "Международного института бизнес-образования". По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый, используя свое служебное положение, за денежное вознаграждение в размере 160 тысяч рублей, незаконно изготовил и передал диплом о высшем образовании лицу, которое фактически в институте не училось.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Мурманской области и направлены материалы к нам - в следственный орган - для дальнейшего возбуждения уголовного дела и расследования. В Ближайшее время следствием будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемого".
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