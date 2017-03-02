В Мурманске сотрудники полиции в течение суток раскрыли ограбление

В полицию поступило сообщение от местного жителя 1970 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что малознакомый человек ограбил его в собственной квартире.

На место происшествия в квартиру по улице Прибрежная незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что инцидент произошел после совместного распития спиртных напитков. Один из гостей стал угрожать физическим воздействием и открыто похитил из сумки потерпевшего все имеющиеся наличные деньги в сумме около 3 тысяч рублей.

Заявитель смог описать подозреваемого в преступлении. Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение суток сотрудники уголовного розыска установили, что ограбление совершил местный житель 1981 года рождения. Мужчина был задержан по месту своего жительства. Он признался в содеянном, однако похищенные деньги уже успел потратить.

По факту следователем полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области