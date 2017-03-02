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02.03.2017 16:45

Кольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года

На Кольской АЭС началась ремонтная кампания. Масштабная модернизация будет проведена на всех четырех энергоблоках станции. Серьезная ревизия реакторов позволит существенно повысить безопасность эксплуатации.

1 марта в 19ч. 29мин. первым для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) был отключен от сети энергоблок №3. Продолжительность ППР на нем составит 50 суток.
«Ремонтная кампания этого года будет весьма насыщенной, - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Будут проведены масштабные работы по продлению сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков АЭС. Так на энергоблоке № 1 будет произведена операция по восстановительному отжигу корпуса реактора, - это признанный во всем мире эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок».
Общая продолжительность ремонта  всех четырёх энергоблоков составит 249 суток. 
В феврале 2017 года Кольская АЭС выработала 997,2 млн. кВтч электроэнергии. Этот показатель превышает выработку за февраль 2016 года на 55,9 млн. кВтч.
С начала года выработано более 2120 млн. кВтч электроэнергии. В работе находятся энергоблоки №№1, 2 и 4 атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1320 МВт. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии. Современное высокотехнологичное оборудование атомной станции, а также мероприятия, направленные на повышение безопасности и охрану окружающей среды, позволяют максимально снижать риски, связанные с воздействием АЭС на природу Заполярья.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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