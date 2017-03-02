В областном центре завершилось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

Елена Белкина.

Подошло к концу заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Напомним, в начале недели заполярная делегация во главе с губернатором приняла активное участие в российском инвест-форуме в Сочи. Эта тема была главной. Теперь есть возможность сравнить ситуацию на местах - с основными федеральными требования и направлениями развития. Вопрос сегодняшней повестки - внедрение в Заполярье стандарта конкуренции.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для успешного бизнеса здоровая конкретная среда это необходимые элементы, важнейший фактор, если хотите. Развитие справедливой конкуренции в любой сфере всегда приносит положительные результаты, прежде всего, конечно, повышенное качество работ, услуг. И безусловно все это приводит к улучшению жизни наших с вами граждан".

Федеральная антимонопольная служба и Агентство стратегических инициатив разработали стандарт развития конкуренции для субъектов. В регионах - постоянный мониторинг ситуации. В Мурманской области выбрали 12 приоритетных рынков, наиболее интересные населению. В первую очередь - здравоохранение, дошкольное образование, ЖКХ, культура, спорт и туризм. Всего опросили 2300 человек.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "В результате гражданами наиболее высоко были оценены по качеству рынки услуг дополнительного образования детей, рынки услуг в сфере культуры и спортивных услуг. А со стороны предпринимателей - они оценили развитие конкуренции в сфере строительных материалов, в сфере услуг культуры. Наиболее низкую оценку получили рынки услуг здравохранения и ЖКХ".