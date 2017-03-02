В областном центре состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области

Елена Белкина.



Необходимо повышать качество услуг в здравоохранении и ЖКХ. Внедрение в регионе стандарта конкуренции - один из основных вопросов сегодняшнего заседания Совета по улучшению инвестклимата в Мурманской области. Разработан он федеральной антимонопольной службой и Агентством стратегических инициатив. В соответствии с требованиями стандарта проводится постоянный мониторинг ситуации в регионах.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Для успешного бизнеса здоровая конкретная среда - это необходимые элементы, важнейший фактор, если хотите. Развитие справедливой конкуренции в любой сфере всегда приносит положительные результаты, прежде всего, конечно, повышенное качество работ, услуг. И, безусловно, все это приводит к улучшению жизни наших с вами граждан".

Региональное министерство промышленности вместе с арктическим университетом провели опрос жителей и хозяйствующих субъектов о развитии конкурентной среды на 12 рынках товаров и услуг, наиболее интересных населению. Учтено мнение более 2 тысяч человек и семисот сорока хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Лучше всего, по мнению опрошенных, обстоят дела в дошкольном образовании, культуре и спорте. Наиболее низкую оценку получили услуги в здравоохранении и ЖКХ.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "По результатам этих опросов будет создана рабочая группа, которая должна будет разработать "дорожную карту" по устранению выявленной неудовлетворенности жителей".



