Культура Кольского района меняет облик. Что, где и какими темпами реконструируют?

Елена Белкина.

К 1 сентября мурмашинская школа искусств переедет в полностью реконструированное здание. Строители уже завершили основные работы. Просторные классы, мастерские для занятий музыкой и художественным творчеством. На реализацию проекта выделили 17 миллионов рублей из областной казны и больше 2-х миллионов рублей из муниципального бюджета. Новый центр дополнительного образования соответствует всем современным требованиям, в том числе по звукоизоляции. Энергоэффективные технологии. Есть свой автономный теплоцентр. Учтены требования программы "Доступная среда". Практически готов концертный зал.

Директор Мурмашинской детской школы искусств Ольга Чемкаева: "Концертный зал будет на 45 мест, мебель уже прибыла, оборудование почти готово. В общем остались небольшие работы и я надеюсь, что в скором скором времени мы переедем сюда. Помещения очень просторные, очень светлые, очень большие. И после старого здания здесь невероятные ощущения складываются, мы очень довольны".

Сложнее обстоят дела с реконструкцией Дома культуры в поселке Междуречье. Срок сдачи объекта перенесли с апреля на сентябрь этого года. В срочном порядке сменили подрядчика, внесли изменения в проект. Это повлекло за собой новые расходы. Само здание 67-го года постройки, принадлежало сельхозпредприятию " Полярная звезда". Несколько лет назад уже в аварийном состоянии его передали муниципальным властям.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Сегодня идет плановая работа, ремонт, конечно, очень сложный. Когда приступили к ремонту и начали обследовать, многие дополнительные работы предстоит выполнить. Это наружные теплотрассы, водоснабжение, водоотведение. И эти работы сегодня не включены в проект, но мы уже внесли корректуры проекта и работы выполняются".

На дополнительные работы нужно около 9 миллионов рублей. Изначально из бюджета региона выделили 15 миллионов 200 тысяч рублей, из местного - больше 8 миллионов рублей. 500 тысяч рублей на кресла для концертного зала Междуречье получит по партийному проекту - поддержки ДК в малых поселках. Дом культуры должен стать опорным учреждением для всего Кольского района. Процесс его полной реконструкции - на контроле главы области и администрации президента.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Срок четкий, ясный, понятный - это 1 сентября. Не только День знаний, не только начало нового учебного года, но и праздничное открытие уже полностью готового к эксплуатации Дома культуры в Междуречье".





