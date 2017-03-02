В столице Заполярья обсудили проблемы капитального ремонта многоквартирных домов. Во главе угла - интересы жителей

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня обсуждают проблемы капремонта многоквартирных домов. За круглым столом почти все заинтересованные стороны - представителей Фонда, Минэнерго, проверяющие органы, подрядчик. Программа действует не первый год. Опыт уже есть. Причем, как негативный, так и положительный. Сегодня задача - проанализировать - с чем и почему дела не ладятся. У каждой стороны свои претензии и своя правда. Важно найти общий знаменатель. Вопросы на поверхности - от верхней планки взносов до ремонта домов культурного наследия. Не всё можно решить на региональном уровне - необходима корректировка нормативной базы. От имени Минэнерго сегодня прозвучало - на кону интересы жителей и это должно быть во главе угла.

И.о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области" Владимир Киселев: "Основное, на что рассчитываю, чтобы у всех участников было одинаковое понимание проблем, чтобы у нас не было хотя бы разногласий. Я не думаю, что мы за "круглым столом" решим эти проблемы, но хотя бы одинаково их будем понимать, а это уже важный шаг для того, чтобы эти проблемы были решены"

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина: "Желание решить эти вопросы - оно на самом деле обоюдное, мы понимаем, что требуется внесение в нормативную базу и чем скорее они будут приняты, тем это будет эффективнее, лучше для всех участников".

Число попавших в программу капремонта и уже отремонтированных домов растет. В прошлом году их было 190, контракты на этот заключили на сумму в два раза большую - в списке уже 286 жилых зданий. Порядок допуска подрядчиков новый. Идет формирование "черного списка". Конкурсы сменяют аукционы. Демпинга, по расчетам, это поможет избежать, а вот качества при приемке работ - вряд ли добавит. Необходимой квалификацией, и это признают все стороны - комиссии не обладают.

Представитель подрядной организации Сергей Алексеев: "Мы люди тоже заинтересованные в исполнении работ, а ввод объектов в эксплуатацию должен проводиться общими усилиями, а не как сейчас. В основном все это спихивается на подрядчика, то есть - на нас, а мы потом начинаем бороться со стихией в виде собственников жилья, УК и так далее, и тому подобное"