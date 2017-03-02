Конкурс усатых-полосатых. Газета "Вечерний Мурманск" выбирает самого фотогеничного кота

Яков Осетров.

Газета "Вечерний Мурманск" объявляет финал конкурса усатых-полосатых. Выбирают самого фотогеничного мурлыку. Он станет символом "Вечёрки", украсит логотип издания. В газете объясняют, кот или кошка - для читателей ассоциация уюта. Для журналистов - чуткий нюх и острые коготки. Итак, в финале претендентов на победу 19. Среди них - настоящий шотландский мачо - Гизмо. За молодого проказника более вся семья.

Участница конкурса Ирина Измайлова: "Будь у нас красивым, умным, ласковым, спокойным, чтобы выбрали тебя символом достойным".

Кличку победителя узнаем уже 16 марта, а до 13-го числа за финалистов можно голосовать, в том числе через Интернет. Новые идеи привлекают новых читателей, а самые преданные теперь состоят в "Клубе друзей "Вечёрки".

Член клуба друзей "Вечёрки" Анна Светкина: "Очень приятно, что у нас такая газета есть, которую мы любим всей семьей. Я уверена, что мои дети - они будут также выписывать "Вечерний Мурманск" и когда-то вы также будете брать у них интервью".





