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02.03.2017 13:20

В Заполярье стартует конкурс среди работников сферы молодежной политики региона

Любовь Дубова.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области объявляет приём заявок на участие в конкурсе "Лучший работник сферы государственной молодёжной политики Мурманской области". Он направлен на повышение профессионального мастерства, а также престижа профессии.
Состязание - в рамках реализации государственной программы региона "Развитие образования" на 2014-2020 годы. Участники - руководители и специалисты органов по делам молодёжи муниципалитетов, сотрудники учреждений молодёжной политики Кольского Заполярья. Основное требование - стаж работы не менее одного года. В конкурсе три этапа и четыре основные номинации. Церемония награждения состоится летом 2017 года.




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