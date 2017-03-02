В Заполярье стартует конкурс среди работников сферы молодежной политики региона

Любовь Дубова.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области объявляет приём заявок на участие в конкурсе "Лучший работник сферы государственной молодёжной политики Мурманской области". Он направлен на повышение профессионального мастерства, а также престижа профессии.

Состязание - в рамках реализации государственной программы региона "Развитие образования" на 2014-2020 годы. Участники - руководители и специалисты органов по делам молодёжи муниципалитетов, сотрудники учреждений молодёжной политики Кольского Заполярья. Основное требование - стаж работы не менее одного года. В конкурсе три этапа и четыре основные номинации. Церемония награждения состоится летом 2017 года.









