"Сто идей для ста друзей". В Мурманске пройдет игровая развлекательная программа

Елена Ястребова.



Мурманская "Кировка" приглашает горожан на игровую развлекательную программу "Сто идей для ста друзей".

На Кольском полуострове наступила календарная весна и приближается Международный женский день. Что же подарить в такой день своим бабушкам, мамам, сестрам? Учащиеся гимназии №5 раскроют свои секреты и покажут гостям, как своими руками создать весеннюю открытку, и написать в ней самые добрые и искренние пожелания нашим родным и близким.

Также ребята примут участие в играх и танцах, где покажут все свое мастерство, смекалку, сплоченность и узнают, что такое настоящая дружба.

Мероприятие состоится сегодня в 14:00.