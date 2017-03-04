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04.03.2017 16:00

"Сто идей для ста друзей". В Мурманске пройдет игровая развлекательная программа

Елена Ястребова.


Мурманская "Кировка" приглашает горожан на игровую развлекательную программу "Сто идей для ста друзей".
На Кольском полуострове наступила календарная весна и приближается Международный женский день. Что же подарить в такой день своим бабушкам, мамам, сестрам? Учащиеся гимназии №5 раскроют свои секреты и покажут гостям, как своими руками создать весеннюю открытку, и написать в ней самые добрые и искренние пожелания нашим родным и близким.
Также ребята примут участие в играх и танцах, где покажут все свое мастерство, смекалку, сплоченность и узнают, что такое настоящая дружба.
Мероприятие состоится сегодня в 14:00.
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