В регионе пройдет региональный открытый отборочный этап второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям

3 марта 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится региональный открытый отборочный этап второй Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям.



Олимпиада проводится Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Ассоциацией 3Д образования в целях создания условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес и способности к объемному художественному и техническому творчеству.



В Олимпиаде участвуют учащиеся образовательных организаций Мурманской области с 5 по 10 класс.



Олимпиада проводится по направлениям:



3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объемной модели, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам;

3D-сканирование – создание и обработка цифровой объемной модели при помощи сканера, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам;

Объемное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки;

Объемное рисование – техническое творчество – создание объемных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.



По результатам регионального отборочного этапа определяются победители, которые имеют право представлять регион на открытом Всероссийском этапе Олимпиады, который состоится в апреле 2017 года в МДЦ «Артек», в соответствии с выделенными региональными квотами в рамках Проекта.



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