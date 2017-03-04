106 лет назад в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого

В 1910 году Митрофан Пятницкий создаёт хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем. 2 марта 1911 года хор впервые выступил в Москве в зале Благородного собрания. Зал Благородного собрания был полностью заполнен публикой. Медленно раздвинулся занавес, и перед зрителями предстала обыкновенная деревенская изба, вдоль бревенчатых стен стояли грубо сколоченные лавки. Русская печка, чугунки, кочерга, ухваты... Люлька, прялки, сундук с приданым... Исполнители — 11 крестьян — спокойно и естественно чувствовали себя среди этой такой простой и привычной обстановки. Они не были профессиональными актерами. Впервые за тысячелетнюю историю России русские народные песни были представлены в авторском исполнении. Именно этот «самодеятельный театр песни» произвел революцию в певческой культуре целой страны. Песни пели никогда нигде не учившиеся, приехавшие в город только на время выступления простые русские крестьяне. Они пели проникновенно и бесхитростно, как это было принято в их родных деревнях. «Рядили они веками родную песню, как невесту к венцу, чтобы она, желанная, увидела свет Божий», – писал в те дни Пятницкий. А сегодня Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого - известный российский музыкальный коллектив, исполняющий народную музыку, - продолжает с успехом выступать, является лауреатом Премии «Национальное Достояние страны» и обладателем других государственных наград.

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