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04.03.2017 15:00

Выплата пенсий, приходящаяся на 8 марта, будет осуществлена на день раньше

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи осуществляется ежемесячно с 3 по 20 число. Выплата пенсий, приходящаяся на праздничный день 8 марта, будет осуществлена на день раньше – 7 марта. Обращаем внимание, что работа отделений почтовой связи 7 марта – в предпраздничный день – сокращена на 1 час.

С 9 марта доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, в марте средства на счета будут зачислены в обычные сроки.

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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