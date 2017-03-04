В столице Заполярья полицейские задержали молодого человека с поддельным водительским удостоверением

Елена Ястребова.

Водительское удостоверение на чужое имя. В Мурманске сотрудники ГИБДД задержали молодого человека с "фальшивыми" правами. Водитель был остановлен для проверки документов. Документ вызвал у инспекторов ДПС большое сомнение в подлинности. Права были изъяты и направлены на экспертизу. Против мурманчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





