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04.03.2017 17:00

В Мурманской области проходит межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз»

В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 28.02.2017 года № 25-ПГ в период с 01 марта по 30 апреля 2017 года на землях государственного лесного фонда на территории Мурманской области будет проводиться межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз» (далее – операция «Лесовоз»).
Операция «Лесовоз» проводится в целях организации и обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, обеспечения противодействия криминализации лесопромышленного комплекса Мурманской области и направлена на выявление правонарушений в сфере незаконной заготовки и оборота древесины, а также перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины на территории Мурманской области.
В проведении операции «Лесовоз» задействованы все государственные лесные инспектора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и подведомственных учреждений - лесничеств, а также должностные лицаУправления Росгвардии по Мурманской области, территориальных органов Управления МВД России по Мурманской области, в том числе подразделений ГИБДД и иных контрольно-надзорных органов.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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