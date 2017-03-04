В регионе будет определен лучший работник сферы государственной молодёжной политики

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области объявляет приём заявок на участие в конкурсе "Лучший работник сферы государственной молодёжной политики Мурманской области". Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства работников данной сферы, а также престижа их профессии.



Участниками Конкурса являются руководители и специалисты органов по делам молодёжи муниципальных образований Мурманской области, руководители и специалисты учреждений молодёжной политики. Участники Конкурса должны иметь стаж работы в сфере государственной молодёжной политики не менее одного года. Условия участия представлены в положении о проведении Конкурса.



Выдвижение кандидатов на отборочный этап Конкурса осуществляется путём направления заявки по адресу электронной почты kashirin@gov-murman.ru с обязательным досылом на бумажном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а. Приём заявок на участие осуществляется в срок до 31 марта 2017 года.



Положение о конкурсе и форма заявки на участие в конкурсе размещены на молодежном портале Мурманской области по адресу http://4erdak.ru/granty-i-konkursy/12481/



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



