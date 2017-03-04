Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
04.03.2017 18:00

В регионе будет определен лучший работник сферы государственной молодёжной политики

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области объявляет приём заявок на участие в конкурсе "Лучший работник сферы государственной молодёжной политики Мурманской области". Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства работников данной сферы, а также престижа их профессии.

Участниками Конкурса являются руководители и специалисты органов по делам молодёжи муниципальных образований Мурманской области, руководители и специалисты учреждений молодёжной политики. Участники Конкурса должны иметь стаж работы в сфере государственной молодёжной политики не менее одного года. Условия участия представлены в положении о проведении Конкурса.

Выдвижение кандидатов на отборочный этап Конкурса осуществляется путём направления заявки по адресу электронной почты kashirin@gov-murman.ru с обязательным досылом на бумажном носителе по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а. Приём заявок на участие осуществляется в срок до 31 марта 2017 года.

Положение о конкурсе и форма заявки на участие в конкурсе размещены на молодежном портале Мурманской области по адресу http://4erdak.ru/granty-i-konkursy/12481/

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.91
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.