"Мисс Обаяние". Мурманская "Кировка" приглашает северян на областной конкурс

"О, славься Греция и Древние Афины". Сегодня в мурманской "Кировке" пройдет областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Обаяние". Конкурсантки - девушки от 16 до 35 лет из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области. Девушки представят членам жюри и зрителям визитные карточки "Шагаем по легендам", в которых расскажут о себе и своих увлечениях. Этап "Сказочная Эллада" раскроет творческие способности юных конкурсанток, а "Колесо времени" позволит участницам предстать перед жюри в образе древнегреческих богинь.

По итогам конкурса все участницы будут награждены памятными дипломами и сувенирами, а победительница станет обладателем диплома лауреата конкурса.

Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи как средства их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/