В Хибинах установлена третья степень лавинной опасности

Крупнейший горный массив на Кольском полуострове хоть и не очень высокий, но крайне опасный. Каждый зимний сезон здесь сохраняются риски сходов лавин. Вот и сегодня по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 степень лавинной опасности. Это значит, что ход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке на указанных склонах. Возможно обрушение отдельных средних и реже больших по размерам лавин.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

Потому необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку.

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.

Во время передвижения по горам необходимо:

- двигаться по возвышенным местам, наветренным склонам или хребтам;

- выбирать маршрут подальше от лавиноопасных склонов;

- избегать подветренных склонов, особенно на которых есть снежные карнизы;

- пересекать лавиноопасный склон по одному, как можно выше по склону и в длинной связке;

- передвигаться строго след в след, соблюдая тишину;

- при возвращении, использовать туже тропу, идя след в след;

- перед переходом через опасную зону подготовить рюкзак и палки к быстрому сбрасыванию при возможном сходе лавины;

- пересекать лавинные коридоры надо на большой скорости, и лучше всего поочередно;

- прислушиваться к потрескиваниям, хлопкам и другим шумам, которые могут предупредить о начале схода лавины;

- находясь на дне долины или рядом с лавиносбором, держаться подальше от лавиноопасных участков;

- избегать перегруженных снегом подветренных склонов;

- изучить ландшафт и его особенности для выделения безопасных территорий;

- избегать лавиноопасных склонов, которые заканчиваются обрывами, где есть вероятность схода «прыгающих» лавин.

Главное управление МЧС России по Мурманской области