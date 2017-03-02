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02.03.2017 16:15

Полицейскими в Мурманске задержан подозреваемый в хищении денег со счета банковской карты

В дежурную часть обратился 40-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств со счета его банковской карты. Сотрудникам полиции северянин пояснил, что в краже денег суммой около 28 тысяч рублей у него есть основания подозревать соседа по коммунальной квартире.

Полицейские выяснили, что оба мужчины проживают в квартире по улице Октябрьская. У подозреваемого имелась возможность в отсутствие хозяина похитить карту. Мужчина 1978 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности был задержан, изобличен и признался в содеянном. По его словам, испытывая материальные затруднения, он воспользовался картой и снял со счета часть денежных средств. Где хранится карта и ее пин-код он знал, так как неоднократно приобретал вместе с потерпевшим спиртные напитки и продукты питания.

Похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мера пресечения, избранная в отношении подозреваемого, - подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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