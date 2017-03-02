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02.03.2017 16:00

В Коле полицейские и школьники учили водителей держать дистанцию

В Коле сотрудниками ГИБДД совместно с учащимися 9-го класса средней образовательной школы № 2 была проведена акция «Держи дистанцию!».

Именно несоблюдение дистанции становится одной из основных причин транспортных происшествий с материальным ущербом, которые происходят на территории Кольского района.

Вручая тематические листовки, подростки напомнили водителям о том, что соблюдение безопасного расстояния между движущимися машинами позволяет иметь в запасе несколько драгоценных секунд для принятия экстренных мер, а значит, дает шанс избежать ДТП.

В рамках акции автолюбителям также напомнили о предусмотренной статьей 12.15 КоАП России ответственности за нарушение дистанции в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Водители обещали быть дисциплинированными участниками дорожного движения, в приоритете которых – безопасное вождение.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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