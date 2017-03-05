«Спасибо деду за Победу!» Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детских художественных работ продолжается

Всероссийский конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне, проводит Министерство культуры Российской Федерации. Конкурс направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие интереса к историко-культурному наследию России, выявление и поддержку одаренных детей.

Учредителем регионального этапа конкурса, который состоится на базе Мурманского колледжа искусств, выступает комитет по культуре и искусству Мурманской области.

Тематика работ в 2017 году – «Подвиг моего народа в Великой Отечественной войне». Конкурс проводится по двум номинациям: изобразительное искусство (рисунки, плакаты) и фотоискусство. К участию приглашаются дети в возрасте от 10 до 15 лет (возраст участников определяется на 1 января 2017 года).

В составе жюри регионального этапа конкурса – преподаватели Мурманского колледжа искусств, члены общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», специалист комитета по культуре и искусству Мурманской области. Они будут оценивать мастерство участников, оригинальность идеи, выразительность языка и соответствие теме.

С Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!» можно ознакомиться на сайте Мурманского колледжа искусств в разделе «Учебно-методический отдел».

Заявки на участие в региональном этапе конкурса принимаются до 10 марта в учебно-методическом отделе Мурманского колледжа искусств и по электронному адресу umo-mmu@mail.ru. Телефон для справок: (8152) 478-024.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /