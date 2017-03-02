Настоятель мурманского храма «Спас- на-Водах» протоиерей Андрей Амелин – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Великий пост, международные Рождественские чтения, деятельность патриаршей комиссии по защите семейных ценностей и выборе модулей школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - таковы основные темы передачи «Север мой». В студию приглашены настоятель мурманского храма «Спас - на - Водах» протоиерей Андрей Амелин, заведующая учебной частью образовательных курсов Мурманской епархии Наталья Грацианова и учитель прогимназии номер 61 г. Мурманска Галина Баранова.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.