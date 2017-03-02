В областном центре полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области провели профилактические беседы со школьниками и их родителями

Члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Евгения Луковицкая и Артем Ермоленко провели информационно-практический семинар на тему «Права. Обязанность. Ответственность» для учащихся 8-11 классов гимназии №2 города Мурманска.

В начале беседы Артем Ермоленко рассказал, что у каждого человека есть права - личные права человека. Они принадлежат каждому от рождения и их нельзя отменить. Евгения Луковицкая разъяснила школьникам их основные права и обязанности, рассказала об ответственности за совершение тех или иных правонарушений, а также о правилах поведения в школе. Проведенная беседа сопровождалась презентацией.

После семинара Евгения предложила ребятам разобрать практические ситуации, которые могут случаться в жизни подростков. В ситуациях были разъяснены наиболее часто встречающиеся административные правонарушения. До сведения учащихся доведена информация о привлечении к административной ответственности несовершеннолетних, а также последствия привлечения к такой ответственности.

Также подросткам напомнили, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет, а за такие тяжкие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Учащиеся с удовольствием и интересом слушали общественников, задавали интересующие вопросы, связанные не только с их правами, но и ответственностью.

На следующий день представители мурманской полиции и общественники побеседовали с родителями школьников на общешкольном родительском собрании. Представитель ЦПЭ УМВД России по Мурманской области Николай Чумаков рассказал собравшимся о том, как понять, что ребенок подвергается негативному влиянию из различных групп в социальных сетях, в том числе о методах, которые используют вербовщики экстремистских организаций.

Родители задавали вопросы о том, куда обращаться, если ребенка травят в сети Интернет и что может ожидать организаторов такой травли. Также активно обсуждались вопросы профилактики опасных детских увлечений. Вместе с членами Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Евгенией Луковицкой и Артемом Ермоленко собравшиеся пришли к выводу, что при современных условиях распространения информации через глобальную сеть необходимо всем быть очень внимательными и чуткими к детям, и при малейшем подозрении, что у ребенка есть проблемы, незамедлительно обращаться в компетентные органы.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области