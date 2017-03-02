Ученики Мурманской музыкальной школы №5 дадут концерт, посвященный 8 Марта, в областном театре кукол

5 марта в 11:30 и 14:00, перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы», в Мурманском областном театре кукол состоится концерт от воспитанников и педагогов музыкальной школы №5. В этот раз программа будет посвящена празднованию Международного женского дня – 8 Марта.

Музыканты порадуют зрителей театра как современными композициями, так и классическими хитами. Фортепиано, флейты, балалайка и, конечно же, вокал! Ученики и преподаватели Мурманской музыкальной школы №5 – давние друзья театра кукол, их выступления на нашей площадке стали традиционными и очень полюбились зрителям!

Советуем прийти на спектакль пораньше, чтобы занять самые удобные места!

Мурманский областной театр кукол