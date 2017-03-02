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02.03.2017 13:00

Областная универсальная научная библиотека приглашает мурманчан на презентацию книги стихов Елены Леоновой «Бессонница»

4 марта в 15.00 в Мурманской  областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Конференц-зал, 3 этаж)  состоится презентация книги Елены Леоновой «Бессонница».

Елена Леонова  – поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, является автором книг стихов и прозы  «Запах счастья», «Стеклянный мир», «Четырнадцать прикосновений». Она прошла  путь от корреспондента телевидения Гаджиево до главного редактора телеканала «Александровск ТВ», а также работала внештатным корреспондентом газет «Полярный вестник», «На страже Заполярья» и «Мурманский вестник». Елена живет в  Гаджиево, поэтому   одной из основных тем  ее творчества является подводный флот.
Тема нового поэтического сборника «Бессонница» -  любовь и разлука, запах весны и гармония с природой, ожидание звонка и предвкушение встречи. Все впечатления Елены Леоновой выливаются в грустно-прозрачную  хрупкую лирику, овеянную северной природой  и ожиданием счастья.
 
/Мурманская  государственная областная универсальная научная библиотека/
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