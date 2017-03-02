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02.03.2017 12:45

В Мурманске состоится областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние»

4 марта в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, Фестивальный зал) пройдет областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние», в котором примут участие девушки от 16 до 35 лет из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области.

В этом году тема турнира – «О, славься Греция и Древние Афины». Конкурсантки подготовят свои выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Девушки представят членам жюри и зрителям визитные карточки «Шагаем по легендам», в которых расскажут о себе и своих увлечениях. Этап «Сказочная Эллада» раскроет творческие способности юных конкурсанток, а «Колесо времени» позволит участницам предстать перед жюри в образе древнегреческих богинь.
По итогам конкурса все участницы будут награждены памятными дипломами и сувенирами, а победительница станет обладателем диплома лауреата конкурса.
Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи как средства их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов.


/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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